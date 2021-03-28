Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye yanıt: FETÖ'ye karşı mücadele ettim!
Emre Belözoğlu hakkında söylediği sözlere sert bir yanıt veren Fenerbahçe'nin açıklamasına Ümit Özat, "Üzüntümün sebebi, Cumhuriyetimizin ilkelerini korumasına yönelik açıklamalarından gurur duyduğum kulübümü artık eskisinin aksine ilkeleri değil kişileri korumaya yönelik bir açıklama yapmış olmasıdır." yanıtını verdi.
Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Özat’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı, “ Büyük Fenerbahçe Kulübüne ve Taraftarına... 1- Ben Fenerbahçeliyim. 2- Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra Fetö’ye karşı tek başına verdiği mücadele ile hep Aziz başkanın yanında oldum. 3- Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsızım. Yıllarca kaptanı olarak hizmet verdiğim kulübüme karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üslubumu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama yanlış yoldasınız. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum.
“Açıklamayı üzüntü içinde okudum”
Paylaşımda ayrıca, “Yıllarca başarısı için ter döktüğüm, beni ben yapan kulübümün iletişim kanalından şahsımla ilgili açıklamasını üzüntü içerisinde okudum. Üzüntümün sebebi, Yıllarca kulübümüzün ilkelerini, Cumhuriyetimizin ilkelerini korumasına yönelik açıklamalarından gurur duyduğum kulübümü artık eskisinin aksine ilkeleri değil kişileri korumaya yönelik bir açıklama yapmış olmasıdır. Emre Belözoğlu ile ilgili bir açıklama, üstelik de çirkin iftira dolu bir açıklama yapacağım paranoyasına kim ve nasıl kapıldı anlayamadım. 2018’den bu yana söylemlerimle neye ve kime hizmet ettiğimi sorgulanarak Aziz Yıldırım ima edilmiş. Benim sorum şudur, Aziz Yıldırım neye hizmet etmiştir? Yanıtım da budur, Fenerbahçe’ye ve Atatürk’ün cumhuriyetine. Saygılarımla.” ifadeleri yer aldı.
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