Ümit Özdağ'dan Turan'a: Önce kendi bahçenizi temizleyin!

20 Ekim 2020 Salı, 15:11

Kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!” ifadelerini kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

1) Sayın Turan, İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda ‘Allah Affetsin’ dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!

2) Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti’nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar.