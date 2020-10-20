Ümit Özdağ'dan Turan'a: Önce kendi bahçenizi temizleyin!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ettiği krize AKP’li Bülent Turan da dahil olmuştu. Ümit Özdağ Bülent Turan’a sosyal medyadan cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 15:11
Ümit Özdağ'dan Turan'a: Önce kendi bahçenizi temizleyin!
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Kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!” ifadelerini kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

1) Sayın Turan, İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda ‘Allah Affetsin’ dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!

2) Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti’nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar.


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