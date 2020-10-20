Ümit Özdağ'dan Turan'a: Önce kendi bahçenizi temizleyin!
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ettiği krize AKP’li Bülent Turan da dahil olmuştu. Ümit Özdağ Bülent Turan’a sosyal medyadan cevap verdi.
Kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!” ifadelerini kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:
1) Sayın Turan, İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda ‘Allah Affetsin’ dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!
2) Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti’nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar.
1) Sayın Turan,— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 20, 2020
İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah Affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz.
Bu İYİ Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin! https://t.co/wvJzEuUcVD
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
Video Haberler
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
- A Haber'in 'müjde' haberi sosyal medyada gündem oldu
- Korkunç an kamerada! Kanlar içinde yere yığıldı
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı