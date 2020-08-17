Ümraniye’de AKP oyunları: İBB’yi devre dışı bırakacaklar

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:16

CHP’nin 31 Mart 2019’da Ümraniye Belediyesi başkan adayı olan Aktürk, ilçede bulunan yapıların taşıdığı riske ilişkin basın açıklaması düzenledi.

“Ranta dayalı yapılaşma ile ilçe adeta bir beton yığını haline geldi” diyen Aktürk, “İstanbul depremi riskini göz önüne aldığımızda, bölgenin imar sorununun bugüne kadar çoktan çözülmüş olması gerekirdi. İnsanlar yıllardır can kayıplarına neden olabilecek çürük yapılarda yaşamaya mahkum edilmişler” dedi.

İlçede sorunlu alanların riskli bölge ilan edileceğini öne süren Aktürk, “Gerekçeleri ise Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar mahalleleri ve Kâzım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap mahallelerinin bir kısmına ilişkin 1/1000 Uygulama İmar Planı 27 Şubat 2020 tarihinde mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. Oysa işletilmesi gereken yöntem, mahkeme kararında ifade edilen plan iptaline sebep eksikliklerin giderilmesi, sürecin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kontrol ve onayı ile yürürlüğe girmesiyken; ‘Riskli Bölge’ ilanı ile söz konusu planlama süreci Ümraniye Belediyesi uhdesinden çıkarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrolmaktadır. Ümraniye Belediyesi bu şekilde adeta kendisini inkâr ederek, görev ve yetkilerini bakanlığa devretmektedir. Bu şekilde hareket ederek İBB’yi de devre dışı bırakmayı sağlamış olacaklardır” diye konuştu. Riskli bölge ilan edildiğinde bireysel hak arama kabiliyetinin de ortadan kalkacağını söyleyen Aktürk, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a yönelik, “Halen kendinizi Kiptaş Genel Müdürü olarak görüyor ve o yüzden müteahhitliğe mi soyunuyorsunuz” sorusunu sordu.