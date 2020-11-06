Ümraniye’de bir bölge ‘Riskli alan’ ilan edildi, bölge sakinleri tedirgin

06 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Ümraniye’de yer alan 62 bin metrekarelik bir bölgenin “riskli alan” ilan edilmesi kararının ardından bölgede yaşayan pek çok yurttaş, rant uğruna bu kararın alındığını savundu. Bölgede yaşayan yurttaşlar, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını, yerinde dönüşüm yapılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Elmalıkent Mahallesi sınırları içindeki bir bölgenin “riskli alan” olduğuna karar verildi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Riskli alan, kararda yayımlanan ekte kroki, sınır ve koordinatlarıyla da yer aldı. Kararın ardından bölge halkının oluşturduğu 2/B 5 Mahalle Birleşenler Derneği üyeleri Ümraniye Belediyesi önünde açıklama yaptı.

Dernek adına konuşan başkan Gülseren Bektaş, yıllardır bitmeyen bir mücadele verdiklerini belirterek “Rantçı zihniyete karşı malımızı korumaya çalışıyoruz. Önce riskli binalar derken neden parkımızı ve 62 bin metrekare boş arsaları riskli ilan ediyorsunuz? Bu kadar mı bitmez bir rant iştahınız var? Yeter artık. Malımızdan, arsalarımızdan çekin ellerinizi” dedi.

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ile böyle bir kararın alındığını belirten Bektaş, “Çevrede asıl riskli ilan edilmesi gereken yerler var ama bizim buralar riskli ilan ediliyor. Burada tek katlı yerler, boş arsalar yer alıyor. Buna şüpheyle bakıyoruz. Bizim aklımıza şu geliyor. Buraları riskli alan ilan edip yüzde 60-66 imza toplayıp halkı buradan çıkaracaklar ve buraları peşkeş çekecekler. Buranın Fikirtepe, Kirazlıtepe, Sulukule gibi olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bektaş, bunun bir nabız ölçme olduğunu söyleyerek kademeli olarak çevredeki 6 mahallede de aynı uygulamanın olacağını söyledi.

‘YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPIN’

Daha sonra bölgeyi gösteren bir yurttaş ise “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz de isteriz ki güzel, yeni yapılmış, depreme dayanaklı binalarda oturalım. Ancak biz hak sahipleri olarak yerinde dönüşüm istiyoruz. Burada 218 hane oturuyor. Geri kalan yüzde 60’lık kesim ise boş arsa. Neden çürük yerler dururken boş alanları riskli alan ilan ediyorsunuz” diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak Twitter’dan açıklama yaptı. Ümraniye Belediyesi’nin tweet’ini alıntılayan Vali Yerlikaya, “Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde 62.503 m2 alan Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Riskli Alan’ edildi. Burada depreme dayanıklı, örnek bir proje hayata geçecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelecek” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da “Riskli alan ilan edilmesinin sebebi, oradaki imar haklarımızı tam koruyarak yapmak ve bir an evvel yapmak. Vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek inşallah. Çünkü yer çok büyük yer, 8 milyon metrekarelik bir arazi. Binlerce vatandaşımızı ilgilendiren bir yer. Orada bir uygulama yaparsak, böylece vatandaşlarımız ne yapıldığını görecek inşallah” diye konuştu.

Bilgi kirliliğini kaldırarak gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirten Yıldırım, “Vatandaşlarımız rahat olsunlar. O bölgede yani vatandaşın istemediği arzu etmediği hiçbir şeyi yapmayacağız” ifadelerini kullandı.