Umre seferleri 3 koşul getirilerek başlatıldı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı. Umre ziyareti için 3 koşul aranacak.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı.
Açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüs geçirmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği aktarıldı.
KİMLER BAĞIŞIK SAYILACAK?
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'bağışıklık kazanmış' ve umre ziyaretine izin verilecek kişiler şu üç kategoride sıralandı:
- İki doz aşı yaptıranlar,
- En az 14 gün önce bir doz aşı yaptıranlar,
- Hastalığı geçirip doğal yoldan bağışıklık kazananlar.
Video Haberler
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Amiraller için ilk karar
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Montrö tartışmasının perde arkası
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum