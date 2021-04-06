Umre seferleri 3 koşul getirilerek başlatıldı

06 Nisan 2021 Salı, 10:58

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüs geçirmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği aktarıldı.

KİMLER BAĞIŞIK SAYILACAK?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'bağışıklık kazanmış' ve umre ziyaretine izin verilecek kişiler şu üç kategoride sıralandı: