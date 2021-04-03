Ünal Karaman: "İkinci devre daha derli toplu oynadık"
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman önemli açıklamalarda bulundu. Karaman "Her şeye rağmen oyuncuları oynadıkları oyun için tebrik ediyorum" dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman'dan açıklamalar geldi.
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman kendileri açısından kıymetli bir puan elde ettiklerini belirtti.
Ligde yaptıkları son iki maçı kaybettiklerini hatırlatan Karaman, ilk yarıda iyi olmayan bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.
Karaman, "İkinci yarı daha derli toplu oynayarak beraberliği bulduk. Teknik direktör değişiklikleri zaman zaman farklı motivasyonlar oluşturabilir, bu istekli takıma karşı ikinci yarıda attığımız gol ve pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncuları oynadıkları oyun için tebrik ediyorum." diye konuştu.
Video Haberler
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
- Nisan ayında kar şaşkınlığı
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Hande Sarıoğlu ekranlara göbek atarak döndü
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- Son seçim anketinde ittifaklarda son durum!
- Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Kaymakam ölü bulundu
- CHP'de Muhsin Yazıcıoğlu istifası