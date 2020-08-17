UNESCO listesine giren Antik Kent'te yangın!

UNESCO geçici listesine giren Priene Antik Kenti’nde yangın çıktı. Aydın Söke ilçesine 15 km mesafede yer alan Güllübahçe Beldesi’nde bulunan Priene Antik Kenti’ndeki yangın karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

ANKA
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 19:26
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İlçedeki tüm birimlerin yangının bir an önce söndürülmesi için Güllübahçe'ye yönlendirildiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de müdahalede bulunduğunu söyledi. Çerçioğlu, şiddetli rüzgârla birlikte hızlı yayılma olasılığı olan yangına karşı çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin destek için ilçeye intikal ettirildiğini belirtti.


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