UNESCO uyardı: 'Sinema sektöründe çalışan 10 milyon kişi işsiz kalabilir'

24 Aralık 2020 Perşembe, 14:16

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), koronavirüs salgınının derinden etkilediği kritik tabloya dikkat çekti. "Sanat Covid-19’un etkilerine karşı hayatta kalmaya çalışıyor" diyen UNESCO, sinema endüstrisinde yaklaşık 10 milyon kişinin işini kaybedebileceğini belirtti.

YARI YARIYA AZALTILABİLİR

Dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, sadece sinema sektörüyle sınırlı değil. UNESCO, aylarca kapalı kalan müze ve sanat galerilerindeki çalışanların da tehlikede olduğunu ve çalışan sayısının yarı yarıya azaltılabileceğini aktardı.

MÜZİKTE 10 MİLYAR DOLAR KAYIP

Müzik sektöründe 6 ay boyunca konser düzenleyememiş olmanın maliyetinin 10 milyar doları bulabileceğini vurgulayan UNESCO, global ölçekteki yayıncılığın ise yüzde 7.5 düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay "Sektör 30 milyon kişiye iş sağlıyor. Bu insanlar hayatta kalmakta zorlanıyor ve yardımımıza ihtiyaçları var" dedi.