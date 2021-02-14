UNESCO'dan Türk bilim insanı Türeci'ye övgü

14 Şubat 2021 Pazar, 15:56

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dr. Özlem Türeci, Covid-19 aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biridir. Cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkilidir" ifadesini kullanıldı.

Açıklamada Türeci'nin "Kimliğin olumsuz bir yanı yok, kötü olan onun siyasileştirilmesidir" değerlendirmesine de yer verildi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Covid-19'a karşı aşı geliştirdi. BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.