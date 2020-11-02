UNICEF'ten Rashford'a destek
İngiltere’deki Noel tatili boyunca 15.000 çocuğa ücretsiz yemek dağıtacağını açıklayan Rashford’ın yeni kampanyasına UNICEF’den destek geldi.
Pandemi döneminde çocuklara yönelik başlattığı yardım kampanyasıyla büyük takdir toplayan Manchester United’ın forveti Marcus Rashford, Noel tatilinde de çocuklara yardım edeceğini açıkladı. The Sun’da yer alan haberde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Rashford’ın Noel kampanyası için 750 bin sterlin bağış yaptığı belirtildi. UNICEF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ‘’ Rashford’ın kampanyasına yaptığımız bu destek acil durum müdahalesidir. Bu para hayır kurumları ve toplum destek grupları aracılığıyla Noel’de ve sonrasında çocukların beslenmeleri için kullanılacak. ‘’
UNICEF’in yaptığı yardıma ilişkin The Sun’a açıklama yapan Rashford; ‘’ UNICEF’in yardımı, çocuklara yemeğe ulaşmaları konusunda istikrar sağlamak için uzun vadeli bir destek sunuyor. Çocuklara yönelik hizmette ciddi sorunlar var ve bunun bir an önce incelenmesi gerekiyor. UNICEF’in destekleri ve yardımları için çok teşekkür ediyorum ve onlarla çalışmaya devam edeceğim. ‘’dedi.
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