Üniversite, aşıyı zorunlu hale getirdi!

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:16

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü, 27 Ağustos 2021 tarihli Senato Toplantısı’nda ele alınan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşının alternatifi olarak ilan ettiği zorunlu PCR testi uygulamasını almadı.

9 Eylül’de yayınlanan genel tedbirler arasında, “Tüm öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarımızın külliyeye (kampüse) girebilmeleri için aşı yaptırmış olmaları zorunludur” ifadesi yer aldı.

Senato kararlarına göre, aşı yaptırmasına engel durumu olanlar bu durumu belgelemek şartıyla aşı olma zorunluluğundan muaf tutulacak.

İbn Haldun Üniversitesi’ndeki tedbirler kapsamında, koronavirüs belirtileri gösteren öğrencilerin ve üniversite mensuplarının hızlıca PCR testi yapılması sağlanacak, testi pozitif çıkan öğrencilerin de hastalığı ağır geçirmemesi durumunda aldıkları yüz yüze derslerin çevrimiçi olarak da katılabilmesi mümkün olacak.

İşte o açıklama: