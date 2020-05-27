Üniversite öğrencileri mazeret hakkını istiyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 23:15

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle online uygulanan sınavlarda yaşadıkları zorluğu anlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, "Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için okul yönetimi sorumluluk kabul etmemektedir" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle online yapılan sınavlarda mağduriyet yaşıyor. Öğrencilerin sınav esnasında yaşanan sistemsel sıkıntılar durumunda, tekrar sınava girme hakkı ellerinden alındı.

Okul yönetimi bu konuda sorumluluk kabul etmezken, öğrenciler ise bunun mağduriyet yaratacağını söylediler. Seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, "Sınav esnasında oluşabilecek sistemsel veya telefon, bilgisayar, internet ve elektrik kesintisi vb. sorunlardan dolayı mağduriyet yaşamak istemiyoruz. Çünkü her öğrenci eşit koşullarda sınavlara katılamamaktadır. Özellikle de kırsal kesimde yaşayan öğrenciler bu sorunları zaten normal zamanlarda da yaşamaktadır. Ama buna rağmen öğrencilere sınavlar için ikinci giriş hakkı tanınmayacağı kararı alınmış ve bu konuda okul yönetimi sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorundan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Biz öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için vize de olduğu gibi final ve bütünleme sınavlarına da ikinci kez girilmesi hakkının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde hem öğrencilerin hem de ailelerinin ekonomik sıkıntılar çektiğini ifade eden öğrenciler, "Birçok öğrenci okul taksitlerini ödeyebilmek adına ya da ailelerine destek olmak için zaten çalışmak zorunda kalmaktadır. Şuanki kriz dönemini de göz önüne aldığımızda bu onlar için daha büyük sıkıntılara dönüşmektedir. Bu dönemde taksitlerini ödemekte zorlanan öğrencilerin Obis sistemleri kapatılmıştır. Obis sisteminin tekrar açılması için mevcut sürecin de göz önüne alınarak öğrencilerin mağdur olamaması adına okul yönetimi tarafından gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler 25 Mayıs'ta #GelisimHakkınıİstiyor etiketi altında yaptıkları sosyal medya eylemiyle seslerini duyurmaya çalışmıştı.