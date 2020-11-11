Üniversiteli Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:16

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, kaldığı apartta erkek arkadaşı Recep Berkay Hakver tarafından boğularak öldürüldü.

Cinayetin ardından annesinin evine giden zanlı, kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi.

Annenin polisi araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.

EVİN ANAHTARINI KAYBETTİĞİ İÇİN TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

İfadesinde Tokbaş ile 2 aydır aynı evde yaşadıklarını anlatan zanlının, son olarak evin anahtarını Tokbaş'ın kaybettiğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Recep Berkay Hakver'in, cinayetin ardından, korktuğu için cenazeyle yaklaşık 1 saat evde kaldığını, sonra da evine giderek annesine durumu açtığını söylediği kaydedildi.

Cinayet zanlısı Recep Berkay Hakver, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.