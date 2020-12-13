Ünlü futbolcu bıçaklı saldırıdan gözaltında
Ajax futbolcusu Quincy Promes’in, Temmuz ayında ailesinden birini bıçakladığı iddia edildi.
Hollanda basınında yer alan bir haber, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Ajax futbolcusu Quincy Promes’in, Temmuz ayında ailesinden birini bıçakladığı iddia edildi.
De Telegraaf’taki habere göre; bu sabah polis tarafından gözaltına alınan Promes, yapılan suçlama nedeniyle 4 yıl hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda polis nezaretinde olan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcunun en az 3 gün gözaltında kalması bekleniyor. Ancak Promes’in vereceği ifadeye göre bu süre uzayabilir.
Temmuz ayında Hollanda’nın Abcoude kasabasında aile partisine katılan Promes’in, bir aile üyesiyle bilinmeyen bir sebeple tartışmaya girdiği ve olayın bıçaklamaya kadar ileri gittiği iddia ediliyor.
Kaynak: Skor
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