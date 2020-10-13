Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor
Amerika'da 95 yaşında hayatını kaybeden Jak Kamhi için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı Jak Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilmişti.
Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı öğrenildi.
Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan Tansu Çiller de geldi.
JAK KAMHİ KİMDİR?
Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.
Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.
Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.
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