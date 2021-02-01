Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: "Aşağıya bakmayacağız"

01 Şubat 2021 Pazartesi, 23:55

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik yapılan eylemler sürüyor. Eylemlere karşı yüzlerce polis bu akşam üzeri Güney Kampüs'e girdi. Müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltına almasının ardından sosyal medyada #AşağıBakmayacağız etiketi ilk sıralarda yer aldı.

Sinema ve dizi oyuncuları Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu ile şarkıcı Derya Köroğlu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.







