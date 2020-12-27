Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme

27 Aralık 2020 Pazar, 20:03

İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB İkiz Kuleler’de İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmayla gündem olmuştu.

Albayrak ekonomiye ilişkin “Aralık, kasımdan, ocak aralıktan, şubat ocaktan daha iyi olacaktır” demişti.

Onur Saylak, Berak Albayrak’ın bu konuşmasına gönderme yaparak Neco’nun “Hani” şarkısının sözlerini paylaştı. Saylak, Neco şarkısıyla da Albayrak’ın bir süredir kamuoyuna çıkmamasına işaret etmiş oldu.

Saylak'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:

“Ocak aralıktan daha iyi olacak, şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan, mayıs nisandan, haziran mayıstan...bla, bla, bla!

Peşimden koşanlar, hani?

Kalbini açanlar, hani?

Aşkımla coşanlar

(Hani? Hani? Hani?)

Yüzüme gülenler, nerde hani?

Sevgilim diyenler, nerde hani?

Hani!!!”