Ünlü sanatçıdan yeni tiyatro tartışması: 'Saygısızlık ve bilinçsizlik'
Ünlü Sanatçı Cem Davran, tiyatroya ilişkin yeni bir tartışma başlattı.
Cem Davran, tiyatro etkinlikleri arasına tiyatro sanatı kapsamında olmayan işlerin dahil edildiğini belirtip eleştiride bulundu.
Davran, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:
“Her etkinliğin tiyatro olması şart değil elbette ama tiyatro etkinlikleri arasına, kesinlikle tiyatro sanatı kapsamında olmayan işlerin dahil edilmesi, herkese haksızlık, saygısızlık, bilinçsizlik.”
Her etkinliğin tiyatro olması şart değil elbette ama tiyatro etkinlikleri arasına, kesinlikle tiyatro sanatı kapsamında olmayan işlerin dahil edilmesi, herkese haksızlık, saygısızlık, bilinçsizlik.— Cem Davran (@cdavran) October 17, 2020
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