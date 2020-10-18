Ünlü sanatçıdan yeni tiyatro tartışması: 'Saygısızlık ve bilinçsizlik'

18 Ekim 2020 Pazar, 16:15

Cem Davran, tiyatro etkinlikleri arasına tiyatro sanatı kapsamında olmayan işlerin dahil edildiğini belirtip eleştiride bulundu.

Davran, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

“Her etkinliğin tiyatro olması şart değil elbette ama tiyatro etkinlikleri arasına, kesinlikle tiyatro sanatı kapsamında olmayan işlerin dahil edilmesi, herkese haksızlık, saygısızlık, bilinçsizlik.”