Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu 'Çukur' kadrosuna dahil oldu

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' dizisinin ekibine katıldı. Dizinin 4. sezonunda izleyici karşısına çıkacak Yıldızoğlu, 'Olga' karakterini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 15:15
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Her sezon yeni oyuncuların eklenmesiyle gündeme gelen Çukur dizisi, yeni sezonunda uzun süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncuyu izleyici karşısına çıkaracak. 

4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı.

ARIK'IN ANNESİNİ OYNAYACAK

Oyuncu, dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle ekranda olacak.


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