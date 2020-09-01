Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu 'Çukur' kadrosuna dahil oldu
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' dizisinin ekibine katıldı. Dizinin 4. sezonunda izleyici karşısına çıkacak Yıldızoğlu, 'Olga' karakterini canlandıracak.
Her sezon yeni oyuncuların eklenmesiyle gündeme gelen Çukur dizisi, yeni sezonunda uzun süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncuyu izleyici karşısına çıkaracak.
4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı.
ARIK'IN ANNESİNİ OYNAYACAK
Oyuncu, dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle ekranda olacak.
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