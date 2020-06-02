Ünlü sporcular, "Aynı Çatı Atında"
NBA’in yıldız basketbolcusu Cedi Osman, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak ve Milli Futbolcu Ozan Kabak da “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine manevi destekte bulunan isimler arasında yer alıyor.
Temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Ariel, Prima,
Head&Shoulders, Orkid gibi markaların üreticisi P&G, COVID-19 salgını
nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu
desteklemek için “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesini başlatıyor. Proje
kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım
ürünlerinden oluşan, toplam 3 milyon lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketleri
on binlerce aileye gönderilecek.
Spor
dünyasının ünlü isimlerinden ve P&G çatısı altındaki marka elçilerinden
NBA’in yıldız basketbolcusu Cedi Osman, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda
Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak ve Milli
Futbolcu Ozan Kabak da “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine manevi
destekte bulunan isimler arasında yer alıyor.
ÜNLÜ
OYUNCULAR VE SPORCULAR “UMUT” DAĞITIYOR
Yarınlara umutla bakabilmek için morale ve gülmeye en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde, salgından etkilenen ailelere manevi destekte bulunmak amacıyla “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine P&G çatısı altındaki marka elçileri de yer alıyor. NBA’in yıldız isimlerinden Cedi Osman, oyuncu Demet Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak,Milli Futbolcu Ozan Kabak ve oyuncu Serenay Sarıkaya P&G markalarının elçileri olarak, P&G’nin desteklerinden dolayı mutluluk duyuyorlar. Sanat ve spor dünyasından gelen desteğin yanı sıra birçok vatandaş da #UmutlaYarına etiketiyle geleceğe dair “umut” mesajlarını paylaşarak, yarınlara dair iyilik yaymaya devam ediyor
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