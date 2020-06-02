Ünlü sporcular, "Aynı Çatı Atında"

02 Haziran 2020 Salı, 14:14

Temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Ariel, Prima, Head&Shoulders, Orkid gibi markaların üreticisi P&G, COVID-19 salgını nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu desteklemek için “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesini başlatıyor. Proje kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan, toplam 3 milyon lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketleri on binlerce aileye gönderilecek.

Spor dünyasının ünlü isimlerinden ve P&G çatısı altındaki marka elçilerinden NBA’in yıldız basketbolcusu Cedi Osman, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak ve Milli Futbolcu Ozan Kabak da “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine manevi destekte bulunan isimler arasında yer alıyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR VE SPORCULAR “UMUT” DAĞITIYOR

Yarınlara umutla bakabilmek için morale ve gülmeye en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde, salgından etkilenen ailelere manevi destekte bulunmak amacıyla “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine P&G çatısı altındaki marka elçileri de yer alıyor. NBA’in yıldız isimlerinden Cedi Osman, oyuncu Demet Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak,Milli Futbolcu Ozan Kabak ve oyuncu Serenay Sarıkaya P&G markalarının elçileri olarak, P&G’nin desteklerinden dolayı mutluluk duyuyorlar. Sanat ve spor dünyasından gelen desteğin yanı sıra birçok vatandaş da #UmutlaYarına etiketiyle geleceğe dair “umut” mesajlarını paylaşarak, yarınlara dair iyilik yaymaya devam ediyor