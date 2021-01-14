Ünlü teknik adam PSG'ye geldi, kupa kazandı

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:12

Marsilya’yı 2-1 mağlup eden Paris Saint Germain Fransa Süper Kupası kazanan taraf oldu.



Fransa’nın Lens şehrinde oynanan maçta Paris Saint Germain, rakibini Icardi ve Neymar’ın attığı gollerle mağlup etti. Maçın ilk yarısının 39. dakikasında Mauro Icardi’nin golüyle öne geçen Paris Saint Germain, 85. dakikada Neymar’ın penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Paris Saint Germain’in ikinci golünden dört dakika sonra Dimitri Payet’in golüyle farkı bire indiren Marsilya, uzatma dakikalarında eşitlik şansını bulamadı. Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Neymar maçta 35 dakika süre alırken eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo 66 dakika sahada kaldı.

PSG’DEN 10. KUPA

Fransa Süper Kupası’nın üst üste 8 kez kazanan Paris Saint Germain, toplamda bu kupayı onuncu kez kazanmış oldu. Teknik direktörlük kariyeri boyunca hiç kupa kazanamayan Mauricio Pochettino da Paris Saint Germain’in başında çıktığı üçüncü maçında kupa kazanma başarısı gösterdi.