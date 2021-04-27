Ünlü teknik direktörün oğluna ölüm tehditi

27 Nisan 2021 Salı, 11:31

İtalya Serie A'da üst üste dokuz kez şampiyon olan Juventus, bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.

Lider Inter'in 13 puan gerisinde kalan siyah - beyazlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

41 yaşındaki çalıştırıcının oğlu Niccolo Pirlo da sosyal medyadan ölüm tehditleri aldı.

NİCCOLO PİRLO NELER SÖYLEDİ?

17 yaşındaki Niccolo, kendisine ait Instagram hesabından aldığı "Babanla birlikte ölmelisin" mesajı üzerine bir açıklama yayımladı.

"Herkesin özgürce istediğini söyleme hakkı vardır. Benim ya da bir başkasının konuşma özgürlüğünün elinden alınmasını asla istemem.

"Annem ve babam bana düşünmeyi ve başkalarının düşüncelerini dinlemeyi öğretti. Ama her şeyin bir sınırı olduğuna ve bu sınırın artık aşıldığına inanıyorum.

"17 yaşındayım ve her gün bu türden mesajlar alıyorum. Bu mesajları yaptığım herhangi bir şeyden dolayı değil, bir antrenörün oğlu olduğum için alıyorum.

"Sizden bir saniyeliğine kendinizi benim yerime koymanızı rica ediyorum."

JUVENTUS BU SEZON NE YAPTI?

Juventus, 33 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 66 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Porto'ya elenen İtalyan ekibi, İtalya Kupası finalinde Atalanta ile karşılaşacak.