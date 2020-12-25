Ünlü vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, evlendiği şişme kadının Noel'den önce bozulduğunu söyledi
Kazak vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, eşi şişme kadın Margo'nun Noel'den önce bozulduğunu söyledi.
Yuri Tolochko, geçen yıl Margo'yla evlilik planlarını açıkladığında paylaşımları internette viral olmuştu.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını ertelemek durumunda kalan sporcu, kasım ayında resmi olarak Margo'yla evlendiğini duyurmuştu.
Sporcu evlenmeden önce Rusya'da bir televizyon programına katılmış, Margo'ya "Seni üzmeyeceğim, göreceksin" demişti. Tolochko ayrıca şişme kadına evlilik öncesi estetik ameliyat da yaptırmıştı.
Independent Türkçe'nin haberine göre Tolochko, yılbaşını birlikte geçirmeyi planladıklarını, Margo'yla bir araya gelebilirlerse bunun kendisi için gerçek bir hediye olacağını söyledi:
"Şu anda arızalandı ve tadilatta. Başka bir şehirde. İyileşmesi ikimiz için de büyük mutluluk olacak."
Sporcu, evlilikten sonraki sürece ilişkinse şu yorumları yaptı:
"Genel olarak Margo'yu kıskanmaya başladım. Birçok erkek de benzer şekilde düşünürdü. Evlilikten sonra, Margo'yla ilgili paylaşımları azalttım. Instagram kullanmasını yasakladım. Belki de çok cimri davranıyorumdur. Fakat Margo'yla olmanın güzelliği de burada; böyle davransam da aldırış etmiyor."
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Hepimizi süpürebilir
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra paylaşımını sildi
- Dikkat o ürün de paralı oluyor!
Video Haberler
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
- Koronavirüse yakalanmamak için bu detaya dikkat
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Hepimizi süpürebilir
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra paylaşımını sildi
- Dikkat o ürün de paralı oluyor!