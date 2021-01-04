Ünlü yönetmen Richard Donner'dan 'Cehennem Silahı' açıklaması
"Cehennem Silahı" filmlerinin yönetmeni Richard Donner, serinin ana karakterleri Riggs ve Murtaugh'ın son bir kez bir araya gelmesini istediğini söyleyerek "Bu sonuncusu, söz veriyorum" dedi.
90 yaşındaki yönetmen Richard Donner, Mel Gibson ve Danny Glover'la birlikte "Cehennem Silahı" (Lethal Weapon) serisine yeni bir film eklemeye niyetli olduğunu belirtti.
Yönetmen verdiği yeni röportajda, serinin ana karakterleri Martin Riggs ve Roger Murtaugh'ın son bir kez bir araya gelmesini istediğini söyledi.
Comingsoon'un haberine göre Donner şu ifadeleri kullandı:
"Bu sonuncusu. Onu rahata kavuşturmak benim hem ayrıcalığım hem de görevim. Esasen heyecan verici… Hahaha! Bu sonuncusu, söz veriyorum."
"Cehennem Silahı" serisinin ilk filmi 1987'de vizyona girmiş ve 4. film en son 1998'de gösterime girmişti.
Serinin önemli ismi Danny Glover bu yıl verdiği röportajda, 4. devam filmine atıfta bulunarak "bir plan var" demişti.
Independent Türkçe'nin aktaradığına göre Glover şunları söylemişti:
"Okuduğum senaryodaki olay örgüsünden bahsetmek istemiyorum ama bugün yaşanan bazı şeylerle güçlü bir ilişkisinin olduğunu fark ettim. Eğer gerçekleşirse, olağanüstü şeyler barındıracağını söyleyebilirim."
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