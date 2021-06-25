Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada
Ordu’nun Ünye ilçesindeki bir sitede oturan şahısta 'Delta' varyantı tespit edildi. Şahısla temaslı 56 kişi için karantina uygulaması başlatıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi’nde sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan incelemede testi pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için çalışma başlattı. Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.
Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu