UPS'de konsolide gelir yüzde 27 arttı

11 Mayıs 2021 Salı, 13:11

UPS’den yapılan açıklamada, “Konsolide işletme kârı, 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 158 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı ve düzenleme sonrası yüzde 164 oranında arttı. Bu çeyrekte hisse başına seyreltilmiş kazanç, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 393 artışla 5,47 dolar oldu ve düzenleme sonrası yüzde 141 oranında arttı” bilgilerine yer verildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan UPS CEO'su Carol Tomé, "Bütün UPS çalışanlarına Kovid-19 aşıları da dahil olmak üzere, insanlar için önemli şeyleri yerine ulaştırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu çeyrekte stratejimizi daha büyük değil, daha iyi bir çerçevede uygulamaya devam ettik. Böylece, pazardaki en iyi fırsatları elde edebildik ve rekor düzeyde mali sonuçlar elde ettik" dedi.















































































































