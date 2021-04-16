'Üretici ekmeğini köyünde kazansın'

16 Nisan 2021 Cuma, 07:01

31 Mart 2019 seçimlerde Karaburun Belediye Başkanı seçilen İlkay Girgin Erdoğan, “Tüm yatırım ve hizmetlerimizi ‘yerelde kalkınma’ vizyonumuza uygun olarak projelendiriyoruz. İlk icraatlarımızdan biri tarımsal hizmetler müdürlüğümüzü kurmak oldu. İlçemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, insanımızın köyünde ve toprağında doyması, ekmeğinin büyütülmesi ilk önceliğimizdir” dedi.

Seçim öncesinde Karaburun halkına vaat ettiği yatırım ve hizmetler arasında tamamlananlar ve yatırıma başlananların oranının yüzde 70’i bulduğunu kaydeden İlkay Girgin Erdoğan, Eğlenhoca Zeytinyağı fabrikasının açılması ve Keçi Peyniri Mandırası’nın kapasitesini artırıcı yatırımların, ilçenin en önemli ürünleri olan keçi sütü, zeytin ve zeytinyağında üretim artışına da sebep olduğunu vurguladı.

Erdoğan, süt işleme kapasitesini günlük 3 tondan 4 tona, peynir üretim kapasitesini ise 19 tondan 33 tona çıkardıklarını da söyledi.

Karaburun Belediyesi’ne ait örnek bahçe de kadınları çalıştırılarak ek gelir elde etmelerini sağladıklarına dikkat çeken İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

“Örnek bahçemize nergis diktik, nergis tarlası oluşturduk. Belediyemize ait mandalina tarlalarımızın verimliliğini artırdık. Keza belediyemize ait zeytinliklerdeki ağaçlarımızın bakımı yapıyor, elde edilen yağları satarak gelir elde ediyoruz. İlçemizle özdeşleşen nergis ve hurma zeytinin markalaşması için büyükşehir belediyemiz ile koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Tarım politikalarımızın da bu dönemden ders çıkararak yeni baştan kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Cebinizde paranız olmasına rağmen istediğiniz tarım ve hayvancılık ürününü satın alamayacağınız yepyeni bir döneme girdik. Üreticimizi toprağına, hayvanına, köyüne küstürmeden yerinde ekmeğini kazanacağı bir düzeni mutlaka kurgulamak zorundayız.”