Üretici köy pazarı Bucalıların yüzünü güldürdü

Üretici köy pazarı Bucalıların yüzünü güldürdü
Koronavirüs salgını yüzünden zor dönemden geçen üreticilerin derdine derman olan Buca Belediyesi, köylülerin emek emek yetiştirdikleri ürünlerin tezgâhlarda yer bulmasına yeniden olanak sağladı.
Mevlana Tesisleri’nde geçen yıl açılışı gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen üretici pazarları, yeniden kapılarını açtı. Üretici ile alıcının arasında köprü görevi gören pazarda, Buca’nın Kaynaklar, Doğancılar, Kırıklar, Karacaağaç, Belenbaşı mahallerinde yetiştirilen ürünler aracısız olarak satışa sunuldu. Yurttaşın yoğun ilgi gösterdiği tezgâhlarda, doğal mevsim, sebze ve meyveleri ile konserve mamuller, ev baklavası, köy ekmeği gibi el yapımı ürünler, pazardan vatandaşların mutfağına taşındı.
Satışlar sayesinde bir nebze de olsa nefes alan üreticiler, Buca Belediyesi’ne kendilerine bu imkânı verdiği için teşekkür ederek “Bizim için çok iyi bir çalışma. Kendi malımızı aracısız getirerek değerinde satış yaptık. Pandemi sürecinin ardından üretici pazarlarıyla biz de nefes alma imkânı bulduk” diye konuştu.
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