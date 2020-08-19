Ursula Le Guin’in “Yazmak Üzerine Sohbetler” kitabı yayımlandı

Cumhuriyet Kitap, 1592’inci sayısının kapağında daha yaşadığı yıllarda “efsane” bir yazar olarak anılan Ursula Le Guin, yeni yayımlanan Yazmak Üzerine Sohbetler kitabıyla yer alıyor. Le Guin’in kitabını Sacide Alkar değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:44
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