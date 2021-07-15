Uruguay Savcılığı açıkladı: Aydın'ın konut projesi üzerine anlaşma imzaladığı ortaya çıktı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 14:45

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın Uruguay’da konut projesi gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptığı ve daha sonra anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

Uruguay Savcılığı, Tosuncuk’un 2017’nin ve 2018’in başlarında Uruguaylı Fernandino isimli bir iş insanıyla lüks tatil beldesi Laguna Del Sauce’da konut projesi için görüştüğünü, daha sonra 12 villa için anlaşma imzaladığını belirtti.

Uruguay’ın en lüks tatil beldelerinden biri olan Laguna Del Sauce’da yapılması planlanan 12 konutluk proje, Tosuncuk’un parasının kaynağının bilinmediği gerekçesiyle Savcılık tarafından iptal edildi.

NTV’nin aktardığına göre, Uruguay Savcılığı tarafından Chuy şehrinde gözaltına alınan Fernandino isimli iş insanının anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, Savcılık Fernandino’nun Mehmet Aydın’ın sermayesinin yasa dışı niteliğini bildiğini söyledi.

2 MİLYON DOLARA SAYDI

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın konut projesi için kendisini Uruguay polisinin radarına sokan ve yakalanma sürecinin başlamasına neden olan 2014 model beyaz Ferrari 458 Spider aracını ve lüks yatını 2 milyon dolara karşılık olarak Uruguaylı ortağı Fernandino’ya verdiği bildirildi.

Savcılık, iş insanı Fernandino’nun, Tosuncuk’un yasa dışı bir faaliyetten kaynaklanan varlıklarının niteliğini, menşeini, varış yerini ve gerçek mülkiyetinin tespitini gizlemek ve engellemekten suçlandığını aktardı.

LÜKS TATİL BELDELERİNDEN BİRİ

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguaylı iş insanı Fernandino ile yaptığı konut projesi anlaşmasının bulunduğu Laguna Del Sauce ise, Uruguay’ın en lüks tatil beldelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Maldonado şehrinde yer alan Laguna Del Sauce’de Uruguay’ın en lüks otelleri bulunurken, villaların değeri 700 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişiyor.

Kaynak:NTV