Uşak Emniyet Müdürü Gezer ve polisler, HDP'li Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyeti ile ilgili 'çıplak arama' iddiası sonrası Uşak Emniyet Müdürü suç duyurusunda bulundu.
Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda polis, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyeti ile ilgili "çıplak arama" iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığını öne süren ve "Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik." ifadelerini kullanan Gezer, "Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.
GERGERLİOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Gergerlioğlu ise hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından Twitter hesabından şöyle bir açıklama yaptı:
“Topluma çağrımdır: Çıplak aramayı gündem ettim diye yalancılıkla suçlandım, iftiralara uğradım, bir de utanmayıp hakkımda suç duyurusunda bulundular. Allah’a şükür ki arkamda devlet değil, millet var, alnım açık. Hep beraber bu tacizi artık bitirelim, geri adım atmayalım.”
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