Uşakspor - Amed Sportif: 3-0
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Özer Özden (xx), Caner Kurt (xx), Hakan Erkan (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Alpay (xx), Türker (xxx) (Dk. 86 Levent), İsmet (xx), Samet (xx), Abdullah (xxx), Ali (xx) (Dk. 86 Selim), Seçkin (xxx) (Dk. 80 Mehmet Bektaş xx), Serhat (xxx) (Dk. 72 Uğur xx), Kadir (xx) (Dk. 79 Noyan xx), Mehmet Gürkan (xxx)
AMED SPORTİF: Bekir (x) - Deniz (x), Emrah (x), Serkan Yavuz (x), Anıl (x), Bünyamin (x) (Dk. 82 Recep x), Samet (x) (Dk. 46 Seymen x), Oğuzhan (x), Yusuf (x) (Dk. 65 Batuhan x), Halil İbrahim (x) (Dk. 65 Muhlis x), Sinan (x)
GOLLER: Dk. 14 Serhat, Dk. 61 Seçkin, Dk. 77 Mehmet Gürkan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Seçkin, İsmet, Serhat (Uşakspor)
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 14'üncü dakikada Serhat, 61'inci dakikada Seçkin, 77'nci dakikada ise Mehmet Gürkan kaydetti. Bu sonuçla Uşakspor, 10 puana ulaşıp zirve yarışını sürdürürken, Diyarbakır temsilcisi 3 puanda kaldı.
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