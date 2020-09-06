Usame Bin Ladin'in yeğeninden Trump'a destek

06 Eylül 2020 Pazar, 15:59

El Kaide’nin eski lideri Usame bin Ladin’in yeğeni Nur bin Ladin, ABD’de düzenlenecek seçimlerde Başkan Donald Trump’ı desteklediğini söyledi. Nur bin Ladin, başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın kazanması halinde ’11 Eylül benzeri bir saldırının yaşanabileceğini’ dile getirdi.

New York Post gazetesine verdiği röportajda Trump’ın ‘ABD’yi dış tehditlere karşı koruduğunu’ savunan Nur bin Ladin, ‘kalpten bir Amerikalı olduğunu’ dile getirdi. 2015 yılında Trump’ın adaylığını açıklamasından itibaren kendisini desteklediğini söyleyen bin Ladin, “Onun kararlığına hayranım” dedi. Bin Ladin, Trump’ın ‘batı medeniyetlerinin geleceği için hayati önem taşıdığını’ öne sürdü.

Duvar'da yer alan habere göre, ABD’nin ‘ırkçı bir ülke olmadığını’ söyleyen bin Ladin, “Taşıdığım isme rağmen Amerikalılarla kötü bir deneyimim olmadı. Aksine, onların nezaket ve anlayışı beni şaşkınlığa uğrattı” ifadelerini kullandı. İsviçre’de yaşayan bin Ladin, sık sık Trump’ın seçim kampanyasına ait kıyafetleri de kullandığını dile getirdi.