Usta sanatçı Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 09:50

Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu, Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kızı Mercan Selçuk'un evinde, 74 yaşında yaşama veda eden usta sanatçı, İstanbul'daki Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Cami'ndeki cenaze namazına, sanatçının eşi Handan Selçuk, kızı Mercan Selçuk ve yakınlarının yanı sıra sanatçı ve müzisyen dostları katıldı.

Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk yaptığı açıklamada, "Şu an onu kısa cümlelerle anlatmak yetmez. Hepimize emanet, onun yolunun yolcusu olacağız. Bir şey bitmedi yani biz devam ettiriyoruz evelallah" dedi.

Selçuk, babasıyla son 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını, güzel bir akşam geçirdiklerini ve sabah onu kaybettiklerini söyledi.

"MÜZİK ADAMI OLARAK DA ÇOK İYİYDİ AMA İNSAN OLARAK ÇOK TATLI BİR ÇOCUKTU"

Cenaze törenine katılmak üzere camiye gelen isimlerden Müjdat Gezen, şunları söyledi:

"1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu"

"YENİ NESİLLERE BİLGİ AKTARMAYI, DERS VERMEYİ ONDAN ÖĞRENDİK"

Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı, Müzisyen Ahmet Güvenç ise, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.

TİMUR SELÇUK'UN ÖZ GEÇMİŞİ

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Timur Selçuk, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne devam etti.

Timur Selçuk, Paris'teki Ecole Normale de Musique de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilere anlatmıştı.

Timur Selçuk, dün İstanbul'da kızının evinde sabaha karşı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.