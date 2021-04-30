Üye bilgileri adaylara verilmedi, Hayri Kozak, Cengiz’e seslendi

30 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Galatasaray Kulübü’nde 29 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi, yönetimin, genel kurul hazirun listesini ve üyelerin özel bilgilerini, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında başkan adaylarına verilemeyeceğini açıklaması, camiada büyük tepki topladı. Başkan adayları, yönetimin bu tavrını sert biçimde eleştirdi. Yönetimden dün akşam yapılan 2. açıklamada, başkan adaylarının “G.Saray kültürü, adap, edep ve terbiyesi içinde kalmaları” istendi. Galatasaray’ın kıdemli üyelerinden Hayri Kozak, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine, bu karardan geri adım atma çağrısında bulundu.

‘KIRGINLIĞA YOL AÇAR’

Kozak, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada yönetime seslenip, hazirun listesinin bugüne kadar tüm genel kurullarda başkan adaylarına verildiğini hatırlatarak, “Sizin ve arkadaşlarınızın Galatasarayımızın etik değerlerine sahip olacağınız inancıyla, kulübümüzün tüzüğüne, usul ve adetlerimize kesinlikle aykırı olan, seçim öncesi çok ciddi kırgınlıklara yol açacağı kesin olan bu uygulamaya derhal son verilmesini şahsım ve kulübümüz üyesi arkadaşlarım adına önemle rica ediyorum” dedi.