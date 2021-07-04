Uygulama yapan astsubaya tur otobüsü çarptı: Şoför gözaltında
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yol uygulaması sırasında tur otobüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Burak Murat Has (44) ağır yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Adrasan sahil yolunda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tur otobüsü, manevra sırasında sahil yolu ile çevre yolunun birleştiği kavşakta uygulama yapan Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Burak Murat Has'a çarptı.
AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
İçinde turistlerin de bulunduğu tur otobüsü, yere düşen Burak Murat Has'ın ayaklarının üzerinden geçti. Olayı görenlerin uyarısı üzerine durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. Burak Murat Has olay yerine gelen ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada her iki ayağında kırık, kalçasında da
kırık ve çıkıklar olduğu tespit edilen Burak Murat Has daha sonra Antalya Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otobüs şoförü ise jandarma tarafından
gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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