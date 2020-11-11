Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 21:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Mizah dergisi Uykusuz, Berat Albayrak’ın istifasını kapağını taşıdı.

İşte Uykusuz'un Berat Albayrak kapağı: