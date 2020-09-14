Uyuşturucu iğneyle bayıltılan sokak köpekleri yola terk edildi

14 Eylül 2020 Pazartesi, 10:02

Bartın Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, dün gece saatlerinde köyüne gittiği sırada yol kenarında bırakılan ve baygın halde bulunan köpekleri fark etti. Muhtar Ateş, yol güzergahında beyaz renkte resmi bir plakalı kamyoneti fark etti. Gece karanlığında plakasına alamayan Muhtar Ateş, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler 20 köpekten 3’ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle durumunun ağır olması üzerine veteriner kliniğe götürdü.

Ekipler yol güzergahındaki güvenlik kameralarını bakarak, köpekleri bırakan resmi plakalı kamyonetin hangi kuruma ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Yapılacak tespitlerden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulayacak.

Otomobili ile evine giderken, yol kenarında çok sayıda baygın halde köpek gördüğünü belirten Erdal Ateş, “Ana yolun kenarında bir sürü yatan köpekleri görünce durumu jandarmaya ve doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Bu köpekleri görmeden önce yanımdan resmi plakalı beyaz bir kamyonet geçti. Plakasına hiç dikkat etmedim. Büyük ihtimal bu köpekleri o kamyonet bıraktı. İnsanın vicdanı sızlıyor. Biz muhtarlık olarak gerekeni yaptık” dedi.

20 köpeğin uyuşturucu iğne ile bayıltılmış halde yol kenarında olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, “Muhtar yol kenarında çok sayıda baygın halde köpek olduğunu söyleyince biz de köye geldik. Köpeklerin genel itibariyle buraya kadar verilen ilaç sonrasında baygın halde geldiğini söyleyebiliriz. Durumu kötü olan üç köpeği kliniğe getirerek gerekli tedavisini orda yapıp barınağa teslim edeceğiz” diye konuştu.

