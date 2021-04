Uzaktayken de eviniz bir tuşun ucunda

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:30

Gelişen teknoloji evleri de akıllandırdı. Artık evde yokken de, telefondan tek tuşa basarak, evin ısıtma sistemini açabilir, robotlarla evi temizleyebilir, kahve makinasına ses komutuyla kahve yaptırabilir, ışıkları ayarlayabilir ya da kapatmayı unuttuğunuz televizyonu kapatabilirsiniz. Fortune Business Insights, akıllı ev pazarının 2026 yılına kadar 622 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. İşte son dönemlerde piyasaya sunulan ve kullanıcının işini kolaylaştıran bazı akıllı ev sistemleri.

IŞIKLARI SESİNİZLE AÇIN

Philips Hue uygulaması ışıklarınız üzerinde evde olmadığınızda bile tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.

UZAKTAN ISI KONTROLÜ

Vaillant ecoTEC Exclusive Green iQ 36 Multi Yoğuşmalı Kombi, VR 921 sensoNET internet modülü ile cep telefonu veya tablet ile uzaktan erişim sağlanabilir. VRC 720f kablosuz oda termostatı sayesinde, günü 12 zaman dilimine ayırarak farklı sıcaklıklarda evinizi kontrol edebilir, evinizin sıcaklığını uzaktan yönetebilirsiniz.

EVİ ROBOTLAR SÜPÜRSÜN

Robot süpürgeler siz evde yokken dahi evinizi temizleyebiliyor. Homend Alex Robot Süpürge, temizleyeceği alanın haritasını çıkararak ideal rotayı oluşturuyor. Alex 20 m2’lik bir alanı 10 - 15 dakika içerisinde temizlerken, aplikasyonu sayesinde ev dışından kontrol edilebilme özelliğine sahip. Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz, Alex’in Türkçe konuşabilmesi nedeniyle tüketiciler tarafından da daha çok tercih edileceğini düşündüklerini söyledi.

AKLINIZ ARKADA KALMASIN

Canlı yayın özelliği sayesinde evinizi an be an takip edebilmenize imkan veren EufyCam 2C ve Eufy Security 2K Pan & Tilt Indoor güvenlik kameraları, bir kişiye ya da özel bir alana odaklanabiliyor. Dahili mikrofonu ve hoparlörüyle karşı tarafa sesinizi iletebilmenizi sağlıyor. Cihaz, yapay zeka desteğiyle insanları ve evcil hayvanları tanıyabiliyor ve 12 güne kadar kayıt yapabiliyor.

UNUTSANIZ DA SORUN DEĞİL

Akıllı ev uygulaması LG ThinQ’i bugüne kadar 30 milyondan fazla kez indirildi. LG ThinQ ile uzaktan kumanda ve izlemeyle, çamaşır makinesi evde yokken bile çalıştırılabiliyor. Buzdolabının kapısını ya da televizyonu kapattığını hatırlamayan bir kullanıcı bunları telefonumdan kontrol edebiliyor.

SÖYLEYİN KAHVENİZ GELSİN

Tüm ev aletlerini akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edebileceğiniz gibi sesinizle de kontrol edebilirsiniz. Apple Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa evinizi sesle kontrol edebileceğiniz dijital asistanların başında geliyor. Tek bir sesli komutla evinizdeki perdeleri açabilir, kahve makinenizi çalıştırabilirsiniz.

HAFTANIN YENİSİ

* ŞARJ PROBLEMİNE SON

Kompakt yapısı ve kaymayı önleyen üst yüzey tasarımıyla kullanışlı olan Legrand masa üstü kablosuz şarj cihazı akıllı telefonların ortak sorunu olan şarj problemini ortadan kaldırıyor. Cihaz sadece 8 cm çapında bir alana sığabiliyor.

* TCL’DEN ÜÇ YENİ MODEL

TCL Communication, TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ ve TCL 20L olmak üzere üç yeni akıllı telefon modelini tanıttı. 20 Serisi'nin tamamı, Google tarafından Android Enterprise Tavsiye Edilen cihazlar olarak teyit edildi. TCL 20 Pro, kavisli 6.67 inç AMOLED ekrana sahip.