‘Uzay Yolu’ hayranlarına müjde: Spock geri dönüyor

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:17

60’lı yıllarda çekilen orijinal “Uzay Yolu” (“Star Trek”) dizisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 70’li yıllarda çok izlenmiş; bir kuşak Kaptan Kirk ve Spock gibi karakterleri kahraman bellemişti.

“Uzay Yolu” kuşaklar boyu hem televizyon hem de sinemada birçok kez farklı hikâyelerle boy göstermiş ve dönem dönem yeniden popülerlemişti. Kültleşen karakterlerle hafızalarda yer alan yapımın şimdi de CBS kanalı için çekilecek olan yeni bir dizisine yeşil ışık yakıldı.



“Star Trek: Strange New Worlds” adlı yeni dizide Vulkanlı Spck karakterinin yeniden geri döneceği açıklandı. İzleyenler Atılgan’ın henüz Kaptan Kirk’ün göreve gelmediği dönemini anlatacak olan dizide Spock’ın gençliği ile tanışacak.



Dizinin yapımcılarından Akiva Goldsman yeni dizinin orijinal Uzay Yolu’na “Discovery” ve “Picard” gibi önceki versiyonlardan çok daha yakın olacağını söylüyor. Goldsman “Bana sorarsanız bu yeni dizi ‘Deep Space Nine’dan bile daha çok orijinal diziye yakın olacak” diyor ve her bölümün kendi içinde bir finali olacağını belirtiyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Spock rolünde Ethan Peck’in adı kesinleşirken, Rebecca Romijn ve Anson Mount’un da “Star Trek Discovery”de üstlendikleri rolleri yeniden canlandıracakları açıklandı.

