Uzaydaki gereksiz uyduların imhası için yeni öneri: 'Kozmik lazer kullanılmalı'

20 Şubat 2021 Cumartesi, 00:00

Dünya yörüngesine şimdiye kadar fırlatılan ve yüzde 60’ı şuan işlevsiz olan 6 bin yapay uydu yüksek hızlarda hareket etmeye devam edip zamanla daha küçük parçalara ayrılırken gönderilecek yeni cihazlar için de tehlike yaratıyor. Bilim insanları bu problemle mücadele etmek için bir dizi seçenek bulsalar da henüz herhangi biri uygulamaya konulmadı.

Sputnik'in aktardığına göre Yegor Loktionov, uzay çöplerini plazmaya dönüştürmek için daha büyük ölçekli lazer kullanmayı önerdi.

Loktionov’a göre nesneleri toza dönüştürmek için uzaya elektromanyetik radyasyon gönderilebilir. Academic Times gazetesine konuşan Loktionov "Uzaydan ateş edilirse, lazerler sıfıra yakın bir tehlike oluşturacaktır" dedi.

"GEMİLER İÇİN YAKITA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Ortaya çıkan plazmaların gemiler için yakıta dönüştürülebileceğini söyleyen Rus fizikçinin önerisi, diğer ülkelerdeki birçok bilim insanı tarafından da en etkili, güvenli ve çevre dostu fikir olarak destek buluyor.

Avrupa Uzay Ajansı, uzayda giderek artan çöplerle mücadele için aktif önlemler almaya başladı ve kalıntıların Dünya yörüngesinden çıkarılması için 100.2 milyon avro bütçe ayırdı.