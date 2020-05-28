Üzerine hurda kalorifer peteği düşen Iraklı işçi yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 18:07

Olay, sabah saatlerinde, ilçedeki güçlendirme çalışması yapılan Yatılı Bölge İlkokulunda meydana geldi. İddialara göre bir işçi binanın 4'üncü katında bulunan hurda kalorifer peteğini aşağıya attı. Bu sırada kalorifer peteği binanın önünde çalışan Irak uyruklu Murtaza Tahir'in başına isabet etti.

Mesai arkadaşları kanlar içersinde yere yığılan Tahir'i görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Murtaza Tahir olay yerinde hayatını kaybetti. Iraklı işçinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastanenin morguna götürülerek soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine hurda malzemeleri boşaltmakla görevli 4 kişinin gözaltına alınması kararı verildi. Polisler, olay yerinde bulunan 2 işçiyi gözaltına alırken, kaçan 2 işçinin yakalanması için çalışma başlattı.