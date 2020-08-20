Uzman çavuş tutuklandı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Orhan, dün teslim oldu. İ.E.’nin yaşamını yitirmesi ve Musa Orhan’ın günlerdir serbest dolaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre İ.E. isimli kadın, dört gün boyunca bir evde Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısına maruz kaldı. İ.E. 7 Temmuz 2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikâyetçi oldu.

Tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Musa Orhan adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. İ.E. ise yaşadıklarından dolayı 16 Temmuz’da ateşli silahla intihar girişiminde bulundu. 33 gün boyunca bir özel hastanede yoğun bakımda tutulan İ.E. önceki gün hayatını kaybetti.

Otopsinin ardından İ.E’nin cenazesi dün sabah saatlerine doğru Batman Asri Mezarlığı’nda yoğun bir polis ablukası altında defnedildi. Cenaze defnedilirken mezarlığa aile dışından kimse alınmadı. İ.E.’nin yaşamını yitirmesi sosyal medyada infial yarattı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Musa Orhan’ın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Uzman Çavuş Orhan, önceki gün, açığa alındı. Musa Orhan hakkında düzenlenen iddianame Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme sanık Orhan hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan yakalama kararı çıkardı. Mahkeme kararında, sanık Orhan hakkında kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların bulunduğu, sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgu niteliği taşıdığı ve adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını anlaşıldığı belirtti.

DURUŞMA 16 EKİMDE

Mahkeme ayrıca, tanıklar S.K. ve S.I’ya ihtalı davetiye çıkarılmasına, soruşturma evresinde Siirt Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Amirliği’ne olaya ilişkin sim kart ve telefon inceleme raporu düzenlenmesi için yazılan yazının yazı takibinin sorulmasına ve şüpheli Orhan’ın sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması için kolluğa yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma için 16 Ekim 2020 saat 13.45’e gün verildi.

YİNE SOSYAL MEDYA KORKUSU

İ.E.’ye cinsel istismarda bulunan ve ölümüne neden olan Orhan’ın tutuklanması için sosyal medyada açılan ‘#MusaOrhanTutuklansın’ etiketi iki gün boyunca Twitter’ın Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. On binlerce yurttaşın attığı 400 bin tweet’le yaşanılan olaya tepki gösterildi. Yurttaşlar, Orhan’ın 33 gün boyunca tutuklanmamasını eleştirirken kadın cinayetlerin durdurulmasını da istedi.

Orhan hakkında sosyal medyada günlerdir paylaşımlar yapılmasına rağmen tutuklanma kararının İ.E’nin ölümünden sonra verilmesi tepki ile karşılandı.