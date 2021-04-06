Uzman uyardı: "Çocuklara bulaşması, eve bulaşması demek"

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Çocuk kardiyolojisi uzmanı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, koronavirüs salgınında çocuk vakalardaki artışı değerlendirdi. Çocuk hastaların artmasının virüsün eve de bulaşması anlamına geldiğini belirterek “3-5 çocuk hastamız varsa bu sayı 8-10’a çıktı diyebiliriz. Bu biraz da tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklanıyor” dedi. Küçükosmanoğlu, bu duruma karşı düzenli tarama testleri ve çocuklar için virüs bilgilendirmeleri yapılabileceğini belirtti.

Küçükosmanoğlu, artışın, çocukların hastalığı daha ağır geçirdikleri anlamına gelmediğini söyledi. Bu durumun genç hastalara da yansıdığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Gençlerde de vakalar artmaya başladı. Daha az gördüğümüz 30-50 yaş arası çalışan kesimde virüs artmaya başladı” ifadelerini kullandı. Bu artışların mutasyonlardan kaynaklanabileceğini belirten Küçükosmanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın veriler konusunda yeterince bilgilendirme yapmadığını vurguladı.

Ekim aylarında günlük raporlar yayımlandığını anımsatan Küçükosmanoğlu, “Orada vakalardaki cinsiyet, yaş aralığı gibi bilgiler veriliyordu. Şimdi 100 binde olarak vaka sayısı veriliyor. Bizim başından beri talep ettiğimiz, verilerin net olarak bilinmesi. Saklanacak bir şey yok. Pozitiflik nasıl, yaş oranı nasıl, bunları bilmek salgın yönetimi açısından önemli” diye konuştu.