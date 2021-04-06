Uzman uyardı: "Çocuklara bulaşması, eve bulaşması demek"
Trabzon’da vefat eden bir kişi için 3 gün art arda düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlattı. Trabzon, 2. dalgadan bu yana en yüksek vaka rakamlarına ulaştı.
Çocuk kardiyolojisi uzmanı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, koronavirüs salgınında çocuk vakalardaki artışı değerlendirdi. Çocuk hastaların artmasının virüsün eve de bulaşması anlamına geldiğini belirterek “3-5 çocuk hastamız varsa bu sayı 8-10’a çıktı diyebiliriz. Bu biraz da tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklanıyor” dedi. Küçükosmanoğlu, bu duruma karşı düzenli tarama testleri ve çocuklar için virüs bilgilendirmeleri yapılabileceğini belirtti.
Küçükosmanoğlu, artışın, çocukların hastalığı daha ağır geçirdikleri anlamına gelmediğini söyledi. Bu durumun genç hastalara da yansıdığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Gençlerde de vakalar artmaya başladı. Daha az gördüğümüz 30-50 yaş arası çalışan kesimde virüs artmaya başladı” ifadelerini kullandı. Bu artışların mutasyonlardan kaynaklanabileceğini belirten Küçükosmanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın veriler konusunda yeterince bilgilendirme yapmadığını vurguladı.
Ekim aylarında günlük raporlar yayımlandığını anımsatan Küçükosmanoğlu, “Orada vakalardaki cinsiyet, yaş aralığı gibi bilgiler veriliyordu. Şimdi 100 binde olarak vaka sayısı veriliyor. Bizim başından beri talep ettiğimiz, verilerin net olarak bilinmesi. Saklanacak bir şey yok. Pozitiflik nasıl, yaş oranı nasıl, bunları bilmek salgın yönetimi açısından önemli” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Sarıklı asker hangi cemaatten?
- Eski milletvekillerinden ortak açıklama
- Amiraller için ilk karar
- Canlı yayında stüdyo karıştı!
- Emekli amirallere gözaltı
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Cumhuriyet okuruna veda