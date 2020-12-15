Uzmanlar açıkladı: İşte koronavirüsün en çok bulaştığı yerler

15 Aralık 2020 Salı, 18:02

Bilim insanları, koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırmalar ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak New York Üniversitesi'nden (NYU) bilim insanları, toplu taşımalarda koronavirüs bulaşması ile ilgili çarpıcı bir araştırmayı ortaya koydu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Robert F. Wagner Kamu Hizmeti Okulu ve Rudin Toplu Taşıma Merkezi'nden araştırmacılar, toplu taşıma kullanımıyla mevsimsel grip ya da zatürre gibi hastalıklardan ölüm oranları arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.

VERİLER KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENDİ

1 Aralık'ta Plos One'da yayımlanan araştırmada, Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) 121 şehirde 10 yıllık süre zarfında yaşanan zatürre ya da grip kaynaklı can kayıplarına dair bilgileri, ABD Nüfus Dairesi'nden toplu taşıma kullanımı verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi. Çalışma, temel olarak toplu taşımanın daha fazla kişi tarafından yoğun olarak kullanıldığı şehirlerde enfeksiyonların daha yaygın olup olmadığını belirlemeyi amaçladı. Fakat bilim insanları, bu iki unsur arasında somut bir bağlantı bulamadı.

UZMANLAR BÖLÜNDÜ

Çalışmanın yazarları, "Toplu taşıma kullanımının okul, işyeri, ibadethane, spor müsabakaları ve mahallelerde bir araya gelmeye kıyasla daha tehlikeli olduğuna ilişkin net bulgular elde edilmedi" sonucuna vardı.

Aynı şekilde, toplu taşıma kullanımının halk arasında, toplu taşımayı bizzat kullanmayanlar da dahil, grip virüsünün bulaşma oranını artırıp artırmadığına ilişkin de net sonuçlara varılmadı. Örneğin, analizlerde toplu taşıma kullanım oranının en yüksek olduğu yerlerden New York, aynı zamanda grip ve zatürreden ölüm oranlarının en düşük olduğu yer çıktı.

Çalışma Covid-19 salgınından önce yapılmış olsa bile, koronavirüs de mevsimsel gribe benzer şekilde yayıldığından, bilim insanları sonuçların şu anki salgın için de geçerli olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Maryland Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü'nde, virüslerin hava yoluyla bulaşması üzerine çalışmalar yapan çevre sağlığı uzmanı Profesör Donald Milton ise sonuçları inandırıcı bulmadığını belirtti. Profesör Milton, konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:Bu çevresel analizin değeri bana pek anlaşılır gelmedi.

Nüfus yoğunluğunu göz önüne alan, toplu taşıma kullanım oranlarıyla grip ve zatürreden can kaybı oranları arasında (bu hastalıklardan ölenlerin çoğu yaşlı kişiler, artık çalışmıyor ve en işlek saatlerde toplu taşımayı kullanmıyor olabilirler) doğrudan ilişki tespit edilmediğine dair bulgular, toplu taşıma kullanımının riskini anlamama yardımcı olmuyor.