Uzmanlar Kuzey Kore'nin askeri amaçlar için yunus eğitiyor olabileceğini söyledi

15 Kasım 2020 Pazar, 12:08

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, USNI, istihbarata göre böyle bir yunus eğitme programının, Kim Jong-un'un Kuzey Kore donanmasını modernleştirme çabaları kapsamında 2015'e kadar uzanabileceğini söyledi.

USNI, kafeslerin balık çiftlikleri de olabileceğine dair uyarırken, incelemelerin bunların tasarımlarının ülkede kaydedilen diğer balık çiftliklerininkiyle uyuşmadığına işaret ettiğini kaydetti.

Eğer bu tahmin doğrulanırsa Kuzey Kore, savaşla ilgili amaçlar doğrultusunda deniz memelilerini eğitme faaliyeti yürüttüğü bilinen tek ülkelere, ABD ve Rusya'ya katılmış olacak.

Rusya foklar, yunuslar ve beyaz balinaları kullanırken, bu tip hayvan eğitme programlarına öncülük eden ABD görevlerde yunuslar ve denizaslanlarını kullanıyor.

Öte yandan ABD Donanması, dünya okyanuslarında rakiplerini gözetlemek adına daha geniş yelpazeye yayılan deniz türlerini kullanma arayışında.

2018'de faaliyete giren Kalıcı Sucul Yaşam Sensörleri (PALS) projesi, balık, karides ve genetiği değiştirilmiş bitkilerin de dahil olduğu yaşam formlarını izleyecek. Zira bu canlılar, duyusal becerileriyle sudaki sinyalleri algılayabiliyor. Bu da ABD'nin düşmanlarını takip etmesini sağlayabilir.

Programın yöneticisi Dr. Lori Adornato, girişimin başlangıç etkinliğinde, "Okyanusların genelinde bulunan canlı organizmaların doğuştan gelen duyu becerilerinden yararlanabilirsek rakip faaliyetleri izleme yetimizi geliştirebilir, bunu da ihtiyatla ve kalıcı şekilde yapabiliriz. Ayrıca rakip araçların boyutlarını ve tiplerini yeterli hassasiyetle saptayabiliriz" demişti.

Geçen sene Norveç'in en kuzey yöresindeki sularda alışılmadık derecede arkadaş canlısı bir beyaz balina koşum takımı içinde yüzerken bulunmuş ve dünya çapında manşetlere taşınmıştı.

Uzmanlar hayvanın Rusya donanmasına ait bir üsten geldiği tahmininde bulunmuştu.