Vadi Açıkhava’da tiyatro günleri

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

24 Eylül tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte “Dali’nin Kadınları”, “Zengin Mutfağı”, “Vahşet Tanrısı”, “Cimri” ve “Bir Baba Hamlet” oyunları izleyicilerle buluşacak.

22 Ağustos tarihinde sergilenecek olan “Dali’nin Kadınları” adlı oyunda Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan, Gülin İyigün ve Melda Narin Güler başrolleri paylaşıyor.

Oyun, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. Şener Şen’in başrolünde olduğu “Zengin Mutfağı” ise Anadolu Efes katkılarıyla, DasDas prodüksiyonu ve Atlantis Yapım organizasyonu ile 24 Ağustos’ta sergilenecek.

Başrollerinde Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert’in yer aldığı “Vahşet Tanrısı” 3 Eylül’de, Moliere’in ünlü eseri “Cimri” 12 Eylül’de, “Bir Baba Hamlet” ise 24 Eylül’de izleyicilerle buluşacak.