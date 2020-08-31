Vahim tablo! Ekonomi %9.9 küçüldü, rakamlar gerçek mi?
2020 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı. Kamu bankalarının uygun faizleriyle 300 milyar TL'lik kredi genişlemesi daralmanın hızını bir miktar da olsa kesti. Ekonomi 2008 krizinden sonra ilk kez bu kadar daralırken milli gelir 11 yıl sonra 9 bin doların altına indi. Birinci çeyrekte dolar/TL kuru ortalaması 6,08 iken ikinci çeyrekte bu rakam 6,80'e çıktı. Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daraldı. Sanayi sektörü yüzde 16.5 küçüldü. Devletin nihai tüketim harcamaları da azaldı. Kişi başı milli gelir de 8 bin 934 dolara geriledi. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, ekonomik çöküşün nedenlerini anlattı.
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:05
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