Vahşet: 9 yavru köpek yakılarak öldürüldü
Konya'nın Karatay ilçesinde, köpeklerin barınması için hayvanseverler tarafından yapılan kulübenin yakılması sonucu, içerisinde bulunan 10 yavru köpekten 9'u öldü.
Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide sokak köpeklerini beslemeye giden hayvansever Fadim Göbel, burada yeni doğum yapmış bir köpek için oluşturdukları kulübenin yakıldığını gördü.
Göbel, yanan kulübeyi kontrol ettiğinde içerisinde barınan 10 yavru köpekten 9'unun yanarak can verdiğini tespit etti. Hayvansever kadın, yanmaktan kurtulan son yavru köpek ile annesini koruma altına aldı.
Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göbel, bölgede yaklaşık 10 yıldır başıboş sokak hayvanlarını gönüllü olarak beslediğini söyledi.
Hayvanları beslemeye geldiğinde kulübenin yakıldığını fark ettiğini aktaran Göbel, şunları kaydetti:
"Yanan kulübe, anne köpek doğum yapacağı için kendisine ayarlanmıştı. Ben bunun kasten yapıldığını düşünüyorum. Çünkü içerisinde 10 yavrusu olan bir köpek kulübesinin yakılmasının insanlığa sığmayacağı kanaatindeyim. İçeride 9 yavru köpek yanarak can verdi. Geriye sadece bir yavru kaldı. Anne köpeğin sırtında da yanık izleri mevcut. Kurtulan yavrunun da üzeri küllenmiş vaziyetteydi. Üzerini temizleyip bakım yaptık."
Hayvansever Göbel, yanmaktan sağ kurtulan yavru köpek ve annesi için yeni bir kulübe inşa edeceklerini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt
Video Haberler
- CHP'li Sera Kadıgil kürsüden gözyaşlarıyla anlattı
- TBMM'de 'bedelli asker milletvekili' tartışması
- İstanbul'da kan donduran cinayet
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt