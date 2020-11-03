Vaka artışları sonrası ilçede 65 yaş yasağı geldi

03 Kasım 2020 Salı, 10:48

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni ek kararlar alındı.

Yeni karar yapılan açıklamayla şöyle duyuruldu:

"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."





