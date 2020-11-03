Vaka artışları sonrası ilçede 65 yaş yasağı geldi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.30-10.30 ile 18.00 -19.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni ek kararlar alındı.
Yeni karar yapılan açıklamayla şöyle duyuruldu:
"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
Video Haberler
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı